Устроят именинный пикник: в Киевском зоопарке 50-й День рождения отмечает горилла Тони. Фото

В Киевском зоопарке свой 50-й День рождения отмечает горилла Тони. В честь примата устроят именинный пикник, который можно посетить ежедневно, с 8 по 11 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Горили Тони – 50: в честь юбилея в КиевЗоо устроят именинный пикник. 8 августа примат отмечает свой 50-й День рождения. Пикник в честь праздника продлится четыре дня подряд, на любимой зеленой фазенде на Острове зверей", – говорится в сообщении.

Посмотреть, как Тони лакомится вкусностями, можно каждый день, с 8 по 11 августа, в 10:30. График работы центральных касс зоопарка:

в понедельник – с 12:00 до 17:00;

со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00.

Вход в зоопарк – до 17:00, пребывание на территории – до 18:30.

"Призываем горожан помнить о собственной безопасности, быть осмотрительными и во время воздушной тревоги переходить в укрытие", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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