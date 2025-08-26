Украина теряет лучших сыновей: стало известно о гибели военного из Киевской области Валентина Кружкова. Фото

Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб военный из Обухова Киевской области Валентин Кружков. Жизнь украинского воина оборвалась 20 ноября 2024 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета.

Печальное известие

"С глубокой скорбью сообщаем, что домой вернулся Герой – Кружков Валентин Сергеевич, солдат, водитель гранатометного отделения взвода огневой поддержки механизированной роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 20 ноября 2024 года возле населенного пункта Нововодяное Сватовского района Луганской области во время выполнения боевого задания. Сначала Валентин считался пропавшим без вести, и вот теперь, почти через год, он возвращается, чтобы навеки упокоиться рядом с побратимами на Аллее Героев кладбища "Полек".

Церемония прощания с Валентином состоится во вторник, 26 августа, в 10:00 на площади возле Обуховского центра культуры и досуга.

"Искренние соболезнования маме Алине Валентиновне, отцу Леониду Владимировичу, сестре Татьяне, племяннику Артему, всем родным, близким, друзьям и боевым побратимам. Ваша боль – наша общая боль. Память о Валентине будет жить в сердцах каждого, кто ценит свободу и верит в Украину", – добавили в горсовете.

