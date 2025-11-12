Защищал Украину с первых месяцев войны: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Чернышевский. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Сергей Чернышевский. Сердце мужественного воина остановилось 6 ноября.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Что известно о Герое

"Ирпенская община потеряла еще одного своего защитника – Сергея Чернышевского, 1976 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины прожил в Ирпене всю жизнь. Он учился в средней школе №2, затем в Киевском техникуме электронных приборов, работал с электроникой и информационной техникой.

Сергей защищал Украину с первых месяцев полномасштабного вторжения, выполнял задачи, связанные с разведкой и аэроразведкой на самых сложных участках фронта. Герой служил водителем-электриком отделения беспилотных авиационных комплексов.

К сожалению, 6 ноября 2025 года воин погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Отдали жизнь за Украину

На фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Ирпеня Киевской области Вадим Лихацкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Антон Кац. Воин отдал свою жизнь за Украину 12 ноября 2024 года в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!