Создан из около 200 металлических дронов: в центре Киева установили "Трон победителя". Подробности и фото

В Киеве на улице Крещатик появился "Трон победителя". Он создан из около 200 металлических дронов, вырезанных лазарем, и вечером на нем включается подсветка.

Об этом сообщило издание "Вечерний Киев". Находится артобъект у здания КГГА.

"Трон победителя" появился на Крещатике. Артобъект создан из около 200 металлических дронов, вырезанных лазарем. Вес трона около 350-400 кг, высота – 2,7 метра. Вечером на нем включается подсветка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели все желающие могут сфотографироваться на "Троне победителя". Возле трона размещен стенд с информацией и QR-кодом на сайте проекта.

Экспонат демонстрируют в Киеве, а затем – в других городах Украины. Затем объект выставят на аукцион, а вырученные средства будут направлены на закупку боевых дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева появился самый большой мурал, посвященный украинскому генералу Валерию Залужному в Украине. На его создание ушло всего 13 часов.

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