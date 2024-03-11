Местами дождь и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 марта

В Киеве и Киевской области во вторник, 12 марта, облачно, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 12 марта по Киевской области. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 марта в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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