Сильные порывы ветра и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 ноября

В Киевской области в среду 20 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс- службе Украинского гидрометцентра Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 20 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем ​​7-12°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем ​​около 10°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевщине. 20 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 ноября облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, в Киевской области 21-23 ноября ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Такие погодные условия приведут к усложнению работы энергетических предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0 С. Он длился почти 200 дней.

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