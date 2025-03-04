Сидел на льду посреди реки и не мог двигаться: в Киеве спасли раненого лебедя. Видео

В Киеве зоопатовщики пришли на помощь раненому лебедю. Птица сидела на тонком льду посреди реки и не могла двигаться.

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Пока его отправили в ветеринаров для оказания всей необходимой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG).

По словам зооспасателей, недавно они получили информацию об одиноком лебеде, который сидел на льду на реке в Киеве и не двигался.

"Оказалось, что птица действительно травмирована и находится на очень тонком льду, однако близко к открытой воде. В случае, если бы он успел убежать на воду – мог быть очень быстро отнесен течением реки, тогда без моторной лодки догнать ее не получилось бы, поэтому решено было рискнуть", – добавили в пресс-службе.

Представитель команды KARG в гидрокостюме и спасательном жилете попытался дойти до пострадавшей птицы пешком, но лед не выдержал и он провалился. Несмотря на все, мужчина доплыл до лебедя, а затем, ломая лед и борясь с течением, вернулся на берег.

"Спасение произошло, птица была госпитализирована, очередной хепиенд", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева водолазы ГСЧС пришли на помощь собаке. Четвероногий бросился к лебедю, которого заметил на льду в Днепре, но провалился в воду.

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