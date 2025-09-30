Сердце Подола: как выглядели Гостиный двор и Контрактовая площадь в Киеве в 1920-х годах. Фото

Контрактовая площадь является неотъемлемой частью Подола и истории Киева. Когда-то здесь проходили крупные ярмарки, а в здании Гостиного двора работали магазины, офисы и склады для купцов. Благодаря старому снимку мы можем увидеть это место, каким оно было в 1920-х годах.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Гостиный двор и Контрактовая площадь, 1920-е. В те годы Гостиный двор был главным торговым комплексом Подола – монументальным сооружением в стиле классицизма. Здесь работали магазины, офисы и склады для купцов, а сама площадь служила местом ежедневной торговли, ярмарок и встреч горожан", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что Контрактовая площадь в 1920-х была людной и живой: здесь проходили большие ярмарки, действовали маленькие торговые точки. Здесь всегда было много людей – жителей Киева, купцов, ремесленников и гостей столицы. Площадь оставалась коммерческим сердцем Подола и местом важных городских событий, как и в предыдущие века.

Немного истории столицы

