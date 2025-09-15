Передавал врагу координаты ПВО в Киеве: суд вынес приговор агенту ФСБ. Подробности и фото

Суд вынес приговор агенту ФСБ, которого разоблачили сотрудники СБУ. Злоумышленник передавал врагу координаты подразделений противовоздушной охраны в Киеве и области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Согласно решению суда предатель проведет за решеткой 15 лет.

Что известно

"По доказательной базе Службы безопасности заключение с конфискацией имущества получил еще один корректировщик воздушных атак рашистов. Злоумышленник отслеживал локации подразделений ПВО на Киевщине и передавал их врагу", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, наведением вражеского огня занимался завербованный ФСБ 41-летний кладовщик местного предприятия. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в запрещенной соцсети "ВКонтакте".

Его главной задачей было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, которые защищают воздушное пространство столичного региона. Для этого мужчина после объявления воздушных тревог выходил на местность и пытался выявить ориентировочные координаты боевой работы украинской ПВО. В случае обнаружения потенциальных "целей" агент в режиме реального времени "отчитывался" об этом куратору с помощью анонимного чата в мессенджере.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной деятельности и заблаговременно провели мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны. Вскоре предателя задержали "на горячем", когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников.

"На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", – резюмировали в пресс-службе.

