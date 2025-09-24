С первых дней войны стал на защиту Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Ярослава Гулюка. Фото

В поселке Боровая Киевской области 22 сентября остановилось сердце военного Ярослава Гулюка. Воин с первых дней полномасштабного вторжения РФ стоял на защите Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. 22 сентября 2025 года перестало биться сердце Защитника – Гулюка Ярослава Владимировича", – говорится в сообщении.

Герой родился 24 февраля 1972 года в поселке Боровая в многодетной семье среди десяти детей. Учился в местной школе, работал в разных сферах, всегда честно и добросовестно выполняя свои обязанности.

Как отметили в горсовете, Ярослав имел доброе сердце – помогал каждому, кто в этом нуждался, особенно одиноким и пожилым людям. Заботился о благе родного поселка, всегда стоял на стороне правды и справедливости, оставаясь примером неравнодушия и доброты. Всю свою жизнь оставался искренним, преданным и неравнодушным к родному краю.

С первых дней полномасштабного вторжения мужчина стал на защиту Украины в рядах территориальной обороны. 12 октября 2022 года добровольно отправился на фронт. Почти два года воевал, но из-за тяжелых проблем с сердцем, приобретенных во время службы, был демобилизован и получил инвалидность.

"Ярослав Владимирович умел создавать теплую и дружескую атмосферу в семье, был надежной опорой для близких и добрым другом для каждого. В скорби остались жена Наталья, дети Юлия и Ростислав, внучка Эмилька, родные, друзья и вся община. Его добрые дела, искренность и человечность навсегда останутся светлым воспоминанием для всех, кто его знал. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

