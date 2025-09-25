Простояли более 20 лет: в Киеве демонтировали часть МАФов на Подоле. Фото

В Подольском районе Киева коммунальщики убрали МАФы на улице Кирилловской. Они здесь простояли более 20 лет, в частности, вплотную к остановкам общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевблагоустройство". Местные жители постоянно жаловались на эти киоски.

"На улице Кирилловской демонтировано 11 временных сооружений. Киоски более 20 лет были установлены вплотную к остановкам общественного транспорта и в зонах пролегания инженерных сетей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время на размещение МАФов на этой территории по ним систематически поступали жалобы от жителей. В частности киевляне жаловались на неудовлетворительное санитарное состояние окружающей территории.

"Учитывая габариты и конструктивные особенности, демонтажные работы выполнялись с применением различных типов техники, а в отдельных случаях – с использованием ручных инструментов", – добавили в пресс-службе.

