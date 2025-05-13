Верный сын Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Подымский. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Туровка Киевской области Вадим Подымский. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 мая.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил поселковый голова Згуровки Василий Цвик.

"Печальная весть для Згуровской громады... С глубокой скорбью сообщаю, что 8 мая 2025 года, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Удачное Покровского района Донецкой области, погиб наш земляк, житель села Туровка, солдат – Подымский Вадим Сергеевич, 1996 года рождения... Горько и больно каждый раз, когда война забирает таких молодых, искренних, преданных сыновей Украины", – написал Цвик.

Он выразил искренние соболезнования семье, близким, друзьям и побратимам Героя.

Напомним, на фронте в результате вражеской атаки погиб полицейский из Киева Александр Завгородний. Сердце храброго защитника Украины остановилось 9 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб военный из Фастова Киевской области Александр Калиниченко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 30 ноября 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!