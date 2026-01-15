Повреждены дома: последствия очередной российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 14 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако,к сожалению, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Полицейские Киевской области документируют последствия атаки РФ. Сегодня оккупанты в очередной раз нанесли удары по столичному региону. В Бучанском районе повреждены 8 частных домов и автомобиль. К счастью, пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели", – рассказали правоохранители.

Со своей стороны, мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил о падении обломков вражеского "Шахеда" в Мироцком старостате Бучанской громады.

"Самое главное – все живы. В то же время в нескольких жилых и хозяйственных зданиях выбиты окна и двери, зафиксированы нарушения конструкций и повреждения крыши. Все соответствующие службы работают на месте, фиксируем последствия и оказываем необходимую помощь жителям", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 января в Киеве прогремел взрыв. Оккупанты атаковали столицу ударным беспилотником, обломки которого упали на жилой дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!