Повреждены дома и медучреждения: Кличко рассказал о последствиях российской атаки по Киеву. Видео

В результате российской террористической атаки в ночь на 14 ноября во многих районах Киева повреждены жилые дома, а в нескольких – медицинские учреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Во многих районах столицы в результате массированной атакиповреждены жилые дома. В нескольких – медицинские учреждения. А также нежилые здания. Падали обломки и на территории одного из учебных заведений", - рассказал Кличко.

Мэр сообщил, что в доме в Деснянском районе спасатели еще тушат пожар и разбирают завалы. По информации правоохранителей, здесь погибли четыре человека, но под завалами еще могут быть люди – поисковая операция продолжается.

Всего, по состоянию на 10:35, в результате российской атаки пострадали 29 жителей города. Среди них – двое детей 7 и 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину.

В Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах развернули штабы для помощи пострадавшим.

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

