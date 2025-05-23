Повреждены дома и авто: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В пятницу, 23 мая, страна-террорист РФ атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены жилые дома и автомобили.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Утром враг атаковал Киевскую область ударными БпЛА. В области работали силы ПВО. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в Обуховском районе в результате вражеской атаки повреждены семь частных домов, четыре автомобиля, гараж и хозяйственные постройки. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 23 мая, около 9:20 утра российские войска нанесли удар по городу Купянск в Харьковской области. По предварительной информации, обстрел осуществили с помощью управляемой авиационной бомбы.

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