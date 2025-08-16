Под Киевом произошло тройное ДТП с участием авто полиции. Подробности и фото

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и машины полиции. После столкновения служебное авто отбросило на маршрутный автобус.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали в правоохранители, тройная авария произошла в пятницу, 15 августа, около 19:20 на одной из улиц города Бровары Киевской области.

"Полицейские предварительно установили, что 36-летний водитель Honda, выполняя поворот налево, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил столкновение со служебным автомобилем, которое в дальнейшем отбросило в сторону автобуса", – уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП все три авто получили механические повреждения, пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители составили на водителя Honda административные материалы по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее аварию (ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Виновному грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Ситуация с аварийностью

