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Под Киевом мужчина запустил фейерверк, чтобы впечатлить девушку. Подробности и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,4 т.
Под Киевом мужчина запустил фейерверк, чтобы впечатлить девушку. Подробности и видео

В городе Буча Киевской области местный житель запустил фейерверк. Свои действия он объяснил желанием произвести впечатление на девушку.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что произошло

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что поздно вечером неизвестный запускал фейерверк в городе Буча. Прибыв на место, полицейские обследовали территорию и обнаружили остатки пиротехнических изделий.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленника — им оказался 36-летний местный житель. По словам фигуранта, он запустил фейерверк, чтобы произвести впечатление на девушку", – уточнили в пресс-службе.

Под Киевом мужчина запустил фейерверк, чтобы впечатлить девушку. Подробности и видео

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Нарушителю грозит штраф до 34 тысяч гривен, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Под Киевом мужчина запустил фейерверк, чтобы впечатлить девушку. Подробности и видео
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Что предшествовало

В Украине запрещено использовать пиротехнику и фейерверки во время военного положения. Нарушителям грозит ответственность не только административная, но и уголовная.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Днепровском районе запустил фейерверк с балкона многоэтажки. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

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