Под Киевом мужчина запустил фейерверк, чтобы впечатлить девушку. Подробности и видео

В городе Буча Киевской области местный житель запустил фейерверк. Свои действия он объяснил желанием произвести впечатление на девушку.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что произошло

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что поздно вечером неизвестный запускал фейерверк в городе Буча. Прибыв на место, полицейские обследовали территорию и обнаружили остатки пиротехнических изделий.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленника — им оказался 36-летний местный житель. По словам фигуранта, он запустил фейерверк, чтобы произвести впечатление на девушку", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Нарушителю грозит штраф до 34 тысяч гривен, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Что предшествовало

В Украине запрещено использовать пиротехнику и фейерверки во время военного положения. Нарушителям грозит ответственность не только административная, но и уголовная.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Днепровском районе запустил фейерверк с балкона многоэтажки. В момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения.

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