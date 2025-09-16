Под Киевом мужчина, угрожая гранатой, требовал у бывшей вернуть подарок. Подробности и фото

В Ирпене Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал бывшей девушке гранатой. Местный житель пришел для того, чтобы забрать гаджет, который подарил во время отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась за помощью работница одного из местных салонов красоты города Ирпень. По ее словам бывший парень пришел к ней на работу и угрожал взрывоопасным предметом.

"Предварительно установлено, что злоумышленник, угрожая гранатой, требовал от местной жительницы отдать мобильный телефон, который он ей подарил ранее", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители задержали 28-летнего мужчину. По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

