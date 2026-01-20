Под Киевом горел Центр реабилитации. Подробности и фото масштабного пожара

В Боярке Киевской области во вторник, 20 января, произошел масштабный пожар в реабилитационном центре. Спасатели локализовали огонь на площади около 150 квадратных метров.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

Так, в 15:00 в городе Боярка в частном трехэтажном доме, который используют как Центр реабилитации, начался пожар. Огнем охватило около 150 квадратных метров – на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые начали тушение огня. Якобы возгорание возникло из-за небольшого обогревателя.

По предварительной информации, всех, кто находился в здании удалось быстро эвакуировать – информации о пострадавших, как рассказали нам в пресс-службе ГСЧС, пока не поступало. Сейчас всех пациентов заведения забрали к себе местные жители, чтобы согреть их. Владелец пообещал отправить людей обратно домой – некоторые из граждан проживают в других регионах страны.

Стоит добавить, что, по словам местных жителей, этот центр несколько лет попадал во внимание медиа, из-за скандала со сбросами канализационных стоков в лес.

