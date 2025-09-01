Первый звонок в присутствии родителей: как в Киеве праздновали День знаний. Фоторепортаж

В Киеве в начале сентября традиционно отмечают День знаний. Все праздничные мероприятия проводились в условиях соблюдения мер безопасности из-за вооруженной агрессии со стороны страны-террориста РФ против Украины.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. В этом году родителей пускали на территорию некоторых школ.

Так, в Киеве в понедельник, 1 сентября, в учебных заведениях Киева утром традиционно отмечают День знаний.

В одном из лицеев Дарницкого района прошел праздник первого звонка. К учебе вернулось несколько сотен учеников. Среди них также есть и первоклашки, которые впервые пошли в школу.

Праздничную линейку провели в ограниченном формате из соображений безопасности. Однако родителей в этом году на территорию школы пустили – в прошлом году они приводили детей только к воротам, после чего школьников забирали учителя и проводили в классы.

