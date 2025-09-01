С Днем знаний: красивые поздравления для детей и родителей

1 сентября – это особый день, когда школьники отправляются в новый учебный год, а родители переживают новые волнения и радости вместе со своими детьми. Это начало учебного года, новых возможностей, открытий и достижений.

Это праздник радости, надежды и вдохновения. OBOZ.UA публикует поздравления для школьников с новым этапом их школьной жизни, а также для их родителей, которые ежедневно поддерживают, помогают и вдохновляют своих детей на учебу.

Поздравления с Днем знаний для родителей

***

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Этот праздник касается не только детей, ведь каждая их оценка, каждое достижение и даже маленький шаг вперед – это также и ваша заслуга. Желаем вам сил и терпения, чтобы поддерживать своих школьников в непростых задачах, мудрости – в воспитании, и счастья – в созерцании, как дети растут, становятся взрослее и сильнее. Пусть этот год будет полон приятных моментов, искренней гордости за ваших детей и уверенности в их будущем.

***

Дорогие родители, сегодня вы так же волнуетесь, как и ваши дети. Ведь школа – это общий путь семьи, где вы являетесь главными друзьями, советчиками и поддержкой. Желаем вам в этом году много поводов для радости: успешных контрольных, первых побед, новых увлечений и ярких впечатлений. Пусть каждая детская улыбка станет для вас наградой, а каждая их победа – вашей гордостью.

***

День знаний – это праздник, символизирующий начало большого пути для детей, но одновременно и для вас. Ведь именно вы учите их преодолевать трудности, показываете пример настойчивости, честности и доброты. Желаем вам сил и вдохновения поддерживать своих детей в любой ситуации. Пусть этот учебный год принесет в ваши семьи мир, согласие, счастливые моменты и уверенность в завтрашнем дне.

***

Уважаемые родители, сегодня школа снова открыла свои двери для ваших детей, а вместе с ними – и для вас. Ведь каждая ваша утренняя забота, каждый подготовленный портфель или помощь с домашним заданием – это часть вашей любви и заботы. Пусть в этом году дети радуют вас усердием и желанием учиться, а вы всегда находите силы идти рядом с ними. Пусть ваш дом наполнится гордостью, радостью и уверенностью в будущем.

***

Желаем, чтобы в этом учебном году вы чаще слышали от детей слова радости, чем жалобы, больше видели их побед, чем трудностей, и всегда чувствовали тепло и благодарность. Помните, что даже малейший успех вашего ребенка – это уже большая победа для всей семьи.

***

Дорогие родители! Сегодня вы испытываете гордость и волнение, глядя, как ваши дети делают очередной шаг в своей жизни. Школа – это не только уроки, но и опыт, дружба, открытия и взросление. Желаем вам мудрости, чтобы всегда понимать своих детей, терпения – чтобы поддержать их в самые сложные моменты, и радости – от их побед. Пусть этот учебный год станет для вашей семьи годом добрых перемен и приятных событий.

***

Уважаемые родители, поздравляем вас с началом учебного года! Пусть этот период станет для вас временем радости за детские достижения, минутами гордости за их развитие и источником вдохновения для всей семьи. Пусть дети идут в школу с улыбкой, возвращаются домой с новыми знаниями и впечатлениями, а вы чувствуете настоящее счастье, наблюдая за их ростом.

Поздравления с 1 сентября для школьников

***

Поздравляю с Днем знаний и началом нового учебного года. Это время новых друзей, интересных уроков, веселых перемен и увлекательных открытий. Желаем, чтобы каждый день в школе был наполнен радостью, а знания давались легко и с интересом. Пусть хватает сил и терпения для учебы, а также вдохновения для мечтаний и творчества.

***

Дорогие ученики, с 1 сентября вас! Впереди вас ждут новые знания, встречи с учителями, открытия в книгах и в жизни. Желаем, чтобы школа была для вас не только местом учебы, но и пространством для дружбы, веселья и развития. Пусть этот год подарит вам множество положительных моментов и уверенности в собственных силах.

***

Пусть дорога к знаниям будет для вас интересным путешествием, а каждый новый день приносит что-то полезное и увлекательное. Желаем, чтобы вы всегда имели желание учиться, находили верных друзей и радовались даже самым маленьким своим достижениям.

***

Поздравляю вас, школьники, с праздником 1 сентября! Это день, когда вы делаете шаг к новым знаниям и открытиям. Пусть каждый урок приносит что-то интересное, каждая контрольная – гордость за себя, а каждая победа – новые мечты. Будьте смелыми, активными и открытыми к миру.

***

День знаний – это праздник, который напоминает, что знания открывают перед нами целый мир. Пусть любознательность никогда не угасает, пусть учителя вдохновляют, а друзья дарят радость. Желаем здоровья, вдохновения и настоящего удовольствия от учебы.

***

1 сентября – это день новых мечтаний и больших планов. Пусть этот год принесет интересные уроки, добрых учителей, новых друзей и незабываемые впечатления. Желаем, чтобы вы всегда верили в собственные силы и уверенно шли к своей цели.

***

Дорогие дети, поздравляем вас с праздником знаний! Впереди вас ждет много удивительного – новые темы, открытия, опыты, книги и встречи. Желаем вам легкой учебы, ярких впечатлений, отличных оценок и искренней радости от каждого нового шага. Пусть школа станет для вас местом не только науки, но и дружбы и вдохновения.

Короткие поздравления с 1 сентября

***

1 сентября – это всегда новые вызовы и волнения. Пусть этот учебный год будет легким для ваших детей, а для вас – полным счастливых моментов, которые запомнятся на всю жизнь.

***

Дорогие родители, искренне поздравляем вас с Днем знаний! Желаем, чтобы дети каждое утро шли в школу с улыбкой, а вы чувствовали гордость за их успехи. Радости, спокойствия и веры в их будущее!

***

Поздравляем вас с началом учебного года! Пусть школа для ваших детей станет местом не только получения знаний, но и настоящих друзей и ярких впечатлений. А вам – мудрости и терпения на этом пути.

***

Уважаемые родители! Сегодня важный день и для вас, ведь каждое детское достижение – это ваша общая победа. Пусть этот год будет полон радости, взаимопонимания и приятных сюрпризов.

***

Дорогие родители, поздравляем с Днем знаний! Желаем вам гармонии, радости и гордости за детей. Пусть школа дарит им интересные уроки, а вам – уверенность, что вы воспитываете сильных и умных личностей.

***

Дорогие родители, пусть этот учебный год подарит вашим детям много побед и открытий, а вам – душевное спокойствие, выдержку и благодарность за ваш ежедневный труд и любовь.

***

С Днем знаний! Пусть ваши тетради наполняются только хорошими оценками, уроки будут интересными, а учителя – добрыми наставниками. Желаю вам успехов и радости каждый день!

***

Дорогие школьники, поздравляю вас с первым звонком! Пусть учеба будет увлекательной, задания – интересными, а каждая победа – мотивирует к новым свершениям. Верьте в себя и смело идите к мечтам!

***

Пусть знания даются легко, друзья будут надежными, а школа станет местом, куда ты всегда идешь с удовольствием.

***

Пусть этот учебный год будет годом открытий, приключений и побед! Желаю здоровья, вдохновения и уверенности в том, что ты можешь достичь любых высот.

***

С Днем знаний! Желаю, чтобы школа стала не только местом обучения, но и пространством для творчества, дружбы и саморазвития. Пусть этот год принесет множество счастливых воспоминаний и хороших результатов!

Поздравления с 1 сентября в стихах

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Сьогодні цей святковий день настав,

Вам школа двері знову відчинила.

Веселий дзвоник гучно пролунав –

Хутчіш за парти, бо знання – це сила!

Відкрийте двері в світ прекрасний і новий.

Наснаги й сил вам в будь-якій науці!

Нехай цей шлях не буде вам нудний,

Удачі, запалу і якнайбільше однодумців!

***

З першим вересня вітаю,

Свята гарного бажаю,

Як навчальний рік почнеться

Вдача хай тобі всміхнеться.

Буде весело й цікаво

Щось новеньке пізнавати,

І завжди високі бали

По усім предметам мати.

