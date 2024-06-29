Переменная облачность и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 июня

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 30 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 30 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 16-21°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 19-21°С, днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем ​​+30°С…+32°С; Мироновка +30°С…+32°С; Фастов +30°С…+32°С; Яготин +30°С…+32°С; Барышевка +30°С…+32°С; Борисполь +30°С…+32°С.

Также, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погоду над Киевщиной будет определять поле повышенного давления, поэтому ожидаем сухую погоду без осадков. Поэтому советуем в эти дни наносить на открытые участки тела защиту от солнца, ведь оно в эти дни будет активным.

"Однако днем 2 июля синоптическая ситуация изменится, и на территорию столичного региона поступит атмосферный фронт, который принесет местами кратковременный дождь с грозой, поэтому советуем в эти дни прихватить с собой зонт. Что касается температуры, то в ближайшие 5 суток она будет колебаться в пределах 30-32 градусы, поэтому не забывайте брать с собой бутылку с водой, чтобы поддерживать тепловой баланс вашего тела", – добавили в пресс-службе.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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