Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Яровой. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронт погиб военный из Бориспольского района Киевской области Владимир Яровой. Сердце храброго украинского воина остановилось 17 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"На щите вернулся Защитник Украины. С болью сообщаем: в бою на Харьковщине погиб наш земляк, младший сержант, водитель-электрик артиллерийского взвода, 55-летний Владимир Петрович Яровой", – говорится в сообщении.

Воин родился в селе Ташань. Всю жизнь был добрым, надежным, искренним, всегда готовым помочь, а еще имел действительно "золотые руки". Собственноручно построил дом для собственной семьи, ведь имел талант к строительному делу, с которым и связал последние годы мирной жизни.

"Всегда стремился для своей семьи только лучшего, был их надежной поддержкой и опорой, делал все возможное, чтобы уберечь своих родных от проблем, решал все проблемы и успокаивал: "Все решим. Все будет хорошо!", – добавили в горсовете.

С началом полномасштабной войны добровольно пошел в военкомат и до последнего вздоха преданно защищал Украину. На фронте имел позывной "Петрович" – старший и мудрый среди побратимов, который заботился о каждом, делился опытом и поддерживал в самые тяжелые моменты. 17 августа 2025 года Герой погиб в бою.

"И последний бой дал достойно: стремясь сообщить своим о вражеской группе, которая зашла слишком близко, взял первый удар на себя и вступил в стрелковый бой. Получив смертельное ранение, смог найти силы и на последнем издыхании прокричал своим о враге", – резюмировали в пресс-службе.

Похоронят защитника Украины на Аллее Героев Рогозовского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Федор Радько. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 августа.

