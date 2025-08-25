Отстроенный после уничтожения: как выглядел Крещатик в Киеве в 1952 году. Архивное фото

Главная улица Киева – Крещатик – является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря старому фото мы можем увидеть, какой она была в 1952-м после восстановления в послевоенные годы.

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". В 1941-м центр города был взорван советскими партизанами.

Взгляд в прошлое

"Крещатик. 1952 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какой была главная улица Киева, когда ее восстанавливали после Второй мировой войны. В частности, можно рассмотреть символы столицы Украины – молодые каштаны, высаженные вдоль дороги. Кроме того, на заднем плане еще нет многоэтажек, которые впоследствии построят.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. 6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за подрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

