УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отстроенный после уничтожения: как выглядел Крещатик в Киеве в 1952 году. Архивное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
720
Отстроенный после уничтожения: как выглядел Крещатик в Киеве в 1952 году. Архивное фото

Главная улица Киева – Крещатик – является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей столицы. Благодаря старому фото мы можем увидеть, какой она была в 1952-м после восстановления в послевоенные годы.

Видео дня

Архивный снимок и история были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". В 1941-м центр города был взорван советскими партизанами.

Взгляд в прошлое

"Крещатик. 1952 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какой была главная улица Киева, когда ее восстанавливали после Второй мировой войны. В частности, можно рассмотреть символы столицы Украины – молодые каштаны, высаженные вдоль дороги. Кроме того, на заднем плане еще нет многоэтажек, которые впоследствии построят.

Отстроенный после уничтожения: как выглядел Крещатик в Киеве в 1952 году. Архивное фото

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. 6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в частности из-за подрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Отстроенный после уничтожения: как выглядел Крещатик в Киеве в 1952 году. Архивное фото

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и для гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!