Отдал жизнь за Украину: в Киевской области простятся с военнослужащим Александром Овсяником. Фото

В Курщине 22 августа 2024 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий Александр Овсяник. Герой будет похоронен на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Макарова Вадим Токар.

Что известно

"22 августа 2024 года на Курщине, сдерживая вооруженную агрессию российских войск, погиб житель Березовки, старший сержант Александр Викторович Овсяник", – говорится в сообщении.

Герой родился 23 октября 1976 года в Херсоне. В начале масштабного вторжения России в Украину родные Защитника переехали в Макаровский район, а Александр добровольно встал на защиту Украины.

Он был одним из первых добровольцев, из которых весной 2022 года формировался 252-й батальон. Вместе с побратимами он прошел тяжелый боевой путь на Донецком, Лиманском и Харьковском направлениях, участвовал в боях за Бахмут и выполнял боевые задачи в Сумской области. Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в знак уважения к выполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали брат, родные и близкие", – добавил Токар.

Героя похоронят на Национальном военном мемориальном кладбище в Вита-Поштовой 18 июня.

Как писал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Денис Беседин. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 февраля 2024 года.

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