Оставался верным присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Станислав Згурский. Фото

На Покровском направлении, выполняя боевое задание, погиб военный из села Григорьевка Киевской области Станислав Згурский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего земляка, уроженца села Григорьевка – Згурского Станислава Олеговича, 1979 года рождения, солдата, наводчика танкового экипажа", – говорится в сообщении.

Воин героически погиб во время выполнения боевого задания 19 октября 2025 года вблизи населенного пункта Покровск Донецкой области, мужественно защищая родную Украину от врага. До последнего вздоха он оставался верным присяге, стоял на защите мира, свободы и будущего своего народа.

Похоронят Героя в четверг, 30 октября, в родном селе Григорьевка.

"Выражаем искренние соболезнования жене Снежане, детям – Ярославу и Аделине, отцу Олегу Васильевичу, матери Анне Макаровне, сестре Светлане, ее мужу Виталию, тете Ольге, всем близким, друзьям, коллегам и побратимам. В это тяжелое время разделяем боль вашей потери, склоняем головы перед мужеством и отвагой Станислава, который отдал свою жизнь за Украину", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Фастова Киевской области, участник АТО Евгений Романов. Воин отдал самую ценную – жизнь – за территориальную целостность и свободу Украины.

