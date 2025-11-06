Остановилось сердце защитника Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Стельмаха. Фото

В больнице в результате болезни, причиной которой стала минно-взрывная травма, умер военный из Белой Церкви Киевской области Сергей Стельмах. Сердце украинского воина остановилось 1 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с нашим земляком – младшим сержантом Сергеем Стельмахом (1981 года рождения)", – говорится в сообщении.

Сергей Михайлович служил в артиллерийском взводе одной из воинских частей. К сожалению, воин умер 1 ноября в одной из больниц Белой Церкви в результате болезни, причиной которой стала минно-взрывная травма, полученная во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой области.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

