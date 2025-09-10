Остановилось сердце Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Эдуарда Волкова. Фото

К сожалению, не выдержало сердце храброго военного из Борисполя Киевской области 38-летнего Эдуарда Волкова. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая точит сердце каждого из нас, ведь оборвалась жизнь нашего Героя-земляка, настоящего патриота, младшего сержанта 38-летнего Эдуарда Волкова", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 сентября 1986 года в Борисполе. После получения общего среднего образования прошел срочную военную службу и начал свою трудовую деятельность. До полномасштабного вторжения работал грузчиком на государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

Искренний, ответственный, дружелюбный, общительный Эдуард никогда никому не отказывал, всегда подставлял свое надежное плечо помощи всем, кто в этом нуждался.

В феврале 2022 года Герой сразу же присоединился в ряды территориальной обороны, впоследствии – добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Эдуард имел достойный пример отца-профессионального военного, поэтому знал все особенности этого дела и был готов встать на защиту родной страны.

Сначала в рядах отважных пехотинцев вместе с побратимами отстаивал каждый сантиметр земли украинской Донетчины и Харьковщины. А после прохождения обучения в Чехии овладел профессией сапера. За добросовестное выполнение воинского долга, высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке был отмечен благодарностями и медалями.

"Даже на передовой наш Герой никогда не терял оптимизма, поднимал настроение и боевой дух побратимам. А еще свято верил в Победу и мечтал ее дождаться. Но не суждено... После трех контузий и страшных картин, которые видел каждый день, здоровье очень подкосило... 6 сентября 2025 года жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из села Княжичи Киевской области Игорь Науменко. Сердце украинского воина остановилось 30 августа.

