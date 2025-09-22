Остановилось сердце Героя: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Литвака. Фото

Во время пребывания в отпуске остановилось сердце защитника Украины из Фастовского района Киевской области Дмитрия Литвака. Храбрый воин стал на защиту нашего государства, несмотря на болезнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. С глубокой скорбью сообщаем о тяжелой утрате – 18 сентября 2025 года перестало биться сердце воина-защитника Украины, солдата Дмитрия Литвака", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 сентября 1986 года в поселке Боровая. В 1987 году семья переехала на постоянное место жительства в город Киев, там он учился в школе №58, окончил училище и получил специальность водителя авто. Работал в частных фирмах. Отец воина умер в 2013 году, поэтому Дмитрий постоянно помогал и поддерживал мать. Был любящим и заботливым сыном.

29 июля 2024 года Дмитрия мобилизовали, несмотря на его болезнь. Дмитрий проходил общевойсковую подготовку на Черниговщине. После чего был стрелком-снайпером. Дмитрий проходил свой первый штурм на Сумщине. Был признан ограниченно годным и продолжил службу в воинской части Киева. Дмитрий имеет награду "Ветеран войны".

"Находясь в отпуске, сердце Дмитрия остановилось. В скорби остались мать Наталья Александровна, родные и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

