Около недели были закрыты в квартире: в Киеве полицейские спасли девять котов. Фото и видео

В Киеве правоохранители совместно с зоопатрулем спасли 9 котов. Животные около недели были закрыты в квартире, владелица которой, к сожалению, умерла.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас четвероногим ничего не угрожает.

Что известно

По словам правоохранителей, о происшествии им стало известно от жителей многоэтажки в Святошинском районе. Они забили тревогу, когда их соседка, одинокая пожилая женщина, перестала выходить из квартиры.

Работники следственно-оперативной группы территориального подразделения, прибыв на место происшествия, обнаружили, что владелица дома умерла. Соседи также сообщили полицейским, что старушка ранее занималась домашними животными и они вероятно могут находиться в квартире.

"При осмотре помещения полицейские обнаружили неожиданную находку – шестеро крошечных котят, которым было меньше недели от рождения, их маму и двух взрослых котов. Полицейские передали кошачью семью в зоопатруль. Сейчас все они находятся в безопасности, под наблюдением ветеринаров, хорошо себя чувствуют и набираются сил", – уточнили в пресс-службе.

Каждая жизнь важна

В Киеве в ночь на 1 августа сотрудники ГСЧС, разбирая завалы в доме, в который попала российская ракета, нашли среди обгоревших плит котика. Его семья погибла под завалами, а он выжил.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области в ночь на 8 августа испуганная взрывами из-за российского обстрела собака упала в насосную яму. Чтобы помочь животному, на место вызвали спасателей.

