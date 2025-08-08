Каждая жизнь важна: под Киевом спасатели пришли на помощь испуганной атакой РФ собаке. Видео

В Буче Киевской области в ночь на 8 августа испуганная взрывами из-за российского обстрела собака упала в насосную яму. Чтобы помочь животному, на место вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Испуганная взрывами овчарка попала в ловушку. Сегодня в 04:11 в Буче на улице Ярослава Мудрого спасатели 35-й ГПСЧ подняли из насосной ямы напуганную взрывами овчарку", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГСЧС, животное упало в подвальное помещение на глубину около 1,5 м. С помощью спасательной веревки его быстро подняли на поверхность и передали хозяйке. По словам владелицы, из-за взрывов собака испугалась, побежала за ней и случайно оказалась в ловушке.

"Эта история напоминает: во время опасности страдают не только люди, но и наши любимцы. Берегите себя и тех, кого приручили", – призвали в пресс-службе.

Что предшествовало

В ночь на 8 августа российская оккупационная армия ударила по Киевской области беспилотниками. В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 108 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 82 цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!