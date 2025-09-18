Оформление документов и обновление данных: для киевлян появилась новая услуга 'Квартирный учет'

Жители Киева получили доступ к удобному цифровому сервису, который объединяет все услуги, связанные с квартирным учетом и улучшением жилищных условий. Соответствующий раздел на Портале, в частности, поможет быстрее оформлять документы.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА. Сейчас новые услуги работают в режиме бета-версии.

Что известно

"Отныне горожане имеют доступ к удобному цифровому сервису, который объединяет все услуги, связанные с квартирным учетом и улучшением жилищных условий. Новый раздел "Квартирный учет" поможет быстрее и проще оформлять документы, становиться на квартучет или обновлять данные в своих делах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Портале услуг собраны как уже полностью оцифрованные услуги, так и те, что сейчас доступны только оффлайн. Для последних есть подробные инструкции – куда обратиться, какие документы подготовить и как будет проходить процесс. Это позволит быстро сориентироваться и понять все шаги заранее.

В КГГА отметили, что в новом разделе можно:

подать онлайн-заявление на временное жилье для внутренне перемещенных лиц;

обновить данные в личной карточке: изменить фамилию, адрес, разделить или объединить дело;

продлить срок проживания во временном жилье;

найти простые пошаговые инструкции – как стать на квартирный учет, получить денежную помощь для приобретения жилья или воспользоваться программой софинансирования новой квартиры.

Новые услуги сейчас работают в бетаверсии – они уже полностью доступны, впрочем в дальнейшем их будут совершенствовать и расширять. Кроме того, в "Квартирный учет" перенесены и уже имеющиеся жилищные программы софинансирования для киевлян и военных, а также денежной помощи для приобретения жилья. Для участия в них нужна постановка на квартирный учет, и теперь все сервисы собраны в одном месте.

Чтобы перейти к Порталу, нажмите на ссылку.

