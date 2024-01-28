Облачно и +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 28 января, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоди на 28 січня у Київській області. Хмарно, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі днем від 2°С до 3°С тепла; у Києві вдень близько 0°С", – розповіли синоптики.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка -1°С…+1°С; Фастов 0°С…-2°С; Яготин -1°С…+1°С; Барышевка -1°С…+1°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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