Нужна помощь: Киев может лишиться знаменитой фрески 'Все будет Украина'. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева непогода и другие факторы почти уничтожили одну из самых известных фресок столицы "Все будет Украина!". Неравнодушные активисты просят о поддержке и помощи в восстановлении рисунка.

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Он расположен на стене одного из зданий местного учебного заведения, передает OBOZ.UA. К сожалению, существует реальный риск потерять это произведение современного искусства.

Что известно

Так, в Оболонском районе Киева в апреле 2022 года появился уникальный патриотический мурал. Художник нарисовал на стене здания школы №219 руки военного, который сшивает разорванный украинский флаг. Он получил название "Все будет Украина!" и почти сразу стал известен не только в столице, но и по всей стране. Его автором является известный художник-граффитист Александр Корбан.

К сожалению, по состоянию на июнь 2026 года непогода и другие факторы почти уничтожили эту роспись – краска и частично элементы стены, на которой она нарисована, обрушились.

На состояние этого произведения современного искусства обратили внимание неравнодушные граждане. Они призвали активистов и художников восстановить мурал, чтобы сохранить его для следующих поколений.

Напомним, в Шевченковском районе Киева появился новый мурал. В центре города на стене возле посольства Чехии в Украине изображен вертолет Black Hawk, который был приобретен на пожертвования чешских граждан и передан ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в детской больнице "Охматдет" появился мурал — символ защиты детей во время войны. На нем изображен кот, который зонтиком прикрывает ребенка-пациента от российской ракеты.

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