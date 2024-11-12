Небольшой дождь и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 ноября

В Киеве и Киевской области в среду, 13 ноября, облачно, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе продолжается понижение температуры, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 13 ноября по Киевской области. Днем небольшой дождь, ночью без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем около 5°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 ноября в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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