Небольшая облачность и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 августа

В Киеве и Киевской области в понедельник, 26 августа, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 26 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 31-33°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 августа в Киеве на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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