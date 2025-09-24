Навсегда 26: на фронте погиб военный из Киевской области Богдан Иванов. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Богдан Иванов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Александр Маркушин.

"Ирпень отдаст последний долг юному защитнику – Богдану Иванову. Ему было всего 26 лет. Богдан родом из Сумщины, двадцать лет своей жизни прожил в Ирпене, здесь учился в лицее №3. Работал строителем", – написал Маркушин.

Воин вступил в ряды ВСУ в 2024 году. Был оператором беспилотных летательных аппаратов. 12 сентября, в бою в Донецкой области, он отдал свою жизнь, защищая независимость Украины.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 24 сентября, в 10:30 – возле дома, где жил Герой (ул. Матвея Донцова, 25-В). В 11:00 живой коридор по ул. Университетской (возле поворота на кладбище). Похоронят Богдана на Аллее памяти Защитников Украины.

