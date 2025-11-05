УкраїнськаУКР
Наводил удары России по энергетической инфраструктуре Киева: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Сотрудники СБУ задержали корректировщика ФСБ, который, по информации следствия, наводил удары по энергетической инфраструктуре Киева. Злоумышленником оказался работник станции техобслуживания столичного региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала на Киевщине еще одного участника агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена весной этого года. Злоумышленники порознь корректировали ракетно-пушечные атаки рашистов по столице Украины", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности напомнили, что в мае был задержан первый участник вражеской ячейки, который отслеживал локации Сил обороны для российских обстрелов. Он получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас был задержан второй агент группы – им оказался завербованный ФСБ 49-летний работник местной станции техобслуживания. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

По инструкции российской спецслужбы злоумышленник собирал информацию о техническом состоянии энергообъектов столичного региона, а затем отправлял эти данные куратору вместе с координатами. Среди приоритетных "целей", которые искал фигурант, были электроподстанции, продолжающие обеспечивать светом большую часть Киева. Также агент отслеживал по городу и его окрестностям запасные пункты базирования украинских защитников.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его. У него изъят телефон с доказательствами работы на РФ", – отметили в пресс-службе.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве бывшего военного инструктора-иностранца, который, по информации следствия, работал на ФСБ. Злоумышленник, в частности, передавал оккупантам координаты учебных центров ВСУ, где он тренировал мобилизованных.

