"Найдите отличия": столичный экскурсовод показал, как изменилась Демеевка в Киеве за 120 лет. Фото

Старые фотографии остаются для нас возможностью заглянуть в прошлое Киева и увидеть, каким был тогда город. В частности, это касается Демеевки, которую в начале 1900-х снял неизвестный фотолюбитель.

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Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно рассмотреть и сравнить, как изменилась эта местность за более чем столетие.

"Демеевка с разницей в 120 лет. Найдите отличия", – пошутил Степанец в подписи к фотографиям.

На старом снимке можно увидеть, что раньше на Демеевке была деревянная церковь, а также посмотреть здания, которые, скорее всего, являются корпусами современной Киевской кондитерской фабрики Рошен.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

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