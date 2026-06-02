Над Киевом поднялся черный дым после российской атаки. Фото и видео

В ночь на 2 июня российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев, запустив ракеты и беспилотники. В городе раздавались многочисленные взрывы, а утром над столицей поднялся черный дым.

По состоянию на 07:00 известно, что в результате террористических действий врага погибли 4 человека также известно о более полусотне пострадавших. OBOZ.UA публикует фото и видео утренней столицы после очередного удара.

В результате удара повреждения зафиксированы в разных районах столицы. Рано утром над городом можно было наблюдать черный дым, который виднелся над многоэтажными домами.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под ударом также были Днепр и Каменское. Там вспыхнули пожары, есть разрушения и жертвы.

