На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Дениса Беседина. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Денис Беседин. Сердце мужественного украинского воина остановилось 9 февраля 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальную новость – погиб наш земляк, солдат Денис Беседин (1977 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был сапером инженерно-саперного взвода одной из воинских частей. Мужественный воин погиб 9 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Клищевка Бахмутского района Донецкой области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Куцмида. Мужественный воин 30 октября 2025 года отдал самое ценное – — жизнь – — за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь отважного защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

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