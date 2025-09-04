На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Псяровского. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Александр Псяровский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Донецкой области.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"К сожалению, в нашей громаде снова трагическое известие. По результатам ДНК-подтверждения стало известно о гибели Александра Леонидовича Псяровского", – говорится в сообщении.

Герой родился 25 декабря 1970 года и всю свою жизнь прожил в городе Ирпень. Большую часть жизни он работал в "Укртелекоме". Последний год перед началом полномасштабной войны – в Государственном налоговом университете.

В марте 2022 года стал на защиту Украины в составе Вооруженных сил. Во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области, в Бахмутском районе, вблизи населенного пункта Дружба, 21 июня 2024 года Александр пропал без вести. 25 августа 2025 года семья получила официальное подтверждение его гибели по результатам ДНК-экспертизы.

"У Александра остались жена и дочь... Он был любящим отцом, преданным мужем, искренним другом и настоящим патриотом. Жизненный путь воина – это пример достоинства, мужества и любви к своей земле. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил", – добавила Макеева.

