На Рождество резко похолодает: прогноз в Киеве и области на ближайшие 5 суток

В Киевской области и столице 23-27 декабря погодные процессы будут возвращать на зимний лад. Прежде всего, это будет касаться температуры воздуха, которая на Рождество ночью опустится до 7-12°С.

Однако во второй половине недели ожидается ослабление мороза. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Что рассказали синоптики

"23-27 декабря на Киевщине и в городе Киеве погодные процессы будут возвращать на зимний лад, поэтому и погода постепенно будет приобретать зимний характер. Будет преобладать северный процесс, поэтому зимнее дыхание ощутимым будет по температуре, а не в осадках", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, 23 декабря днем холодный атмосферный фронт с севера обусловит местами небольшой мокрый снег.

Температура воздуха еще не претерпит ощутимых изменений. После прохождения фронта будет вторгаться свежий холод, давление будет расти, поэтому 24 и 25 декабря в поле высокого давления осадков не ждем, однако рассчитываем на снижение температуры 24 декабря ночью до 7-12°С мороза, днем до 3-8°С мороза. 25 декабря ночью еще холодно, температура днем 1-6°С мороза. 26-27 декабря временами небольшой снег и ослабление мороза, что добавляет оптимизма.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

