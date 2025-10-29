На Подоле появилась самая маленькая минискульптурка Киева, которая посвящена силе слова. Подробности и фото

В Подольском районе появилась новая минискульптура, которая посвящена силе слова. Эта фигурка является самой маленькой в Киеве и сделана в виде маленького сточенного карандаша.

Об этом отметили в пресс-службе проекта "Шукай". Найти и увидеть ее можно на улице Межигорской, 21.

Что известно

Так, в Киеве на Подоле появилась новая, 51 минискульптурка в виде маленького сточенного карандаша – "Сила слова". Эта самая маленькая в городе фигурка является символом, который посвящен всем, кто работает со словом и формирует украинскую культуру – поэтам и писателям, журналистам, сценаристам, издателям.

"Слово — это очень мощная сила, и я отношусь к ней с уважением и осторожностью. Выражение "Kyiv not Kiev" стало символом смены культурной парадигмы. А строчка из песни "Як тебе не любити, Києве мій" уже полвека помогает людям выразить свои чувства к городу. Если хочется – пишите. Стачивайте свои метафорические карандаши, не берегите их", – раскрыла идею автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко.

Скульптура размещена на фасаде издательства "Смолоскип " – символического места для украинской культуры. Это издательство основал в 1967 году в эмиграции в США украинский деятель Осип Зинкевич.

С тех пор издательство, став голосом борьбы за свободу слова и независимость мысли, сохраняет и популяризирует произведения репрессированных украинских авторов, формирует культурную и гражданскую идентичность украинцев в XX–XXI веках.

