'Люди-опоры': в Киеве появилась новая мини-скульптура, посвященная энергетикам. Подробности и фото

В центре Киева появилась новая минискульптура, которая посвящена украинским энергетикам. Фигурка сделана в виде трех людей-электоопор, которые несут свет в дома.

Об этом отметили в пресс-службе проекта "Шукай". Увидеть ее можно на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, фасад бизнес-центра "Леонардо".

Что известно

"В Киеве открыли юбилейную, 50-ю, скульптурку культурно-исторического проекта "Шукай!", которая посвящена людям-опорам – энергетикам", – говорится в сообщении.

Как отметили авторы, в конце XIX века электричество навсегда изменило Киев – провинция стала европейским городом культурно и технологически. В 1890 году в столице заработала первая городская электростанция.

Она осветила Городской театр (ныне — Национальная опера), несколько домов и четырнадцать фонарей на Крещатике, который стал первой освещенной улицей. В том же году пять больших фонарей засияли на излюбленном месте прогулок киевлян – Владимирской горке.

"Именно с этих событий началась новая жизнь города. И энергетикам – тем, кто подарил свет Киеву когда-то и оберегает его сейчас – посвящена бронзовая скульптурка. Станции и старого театра уже нет, но память о квартале, с которого началась эта трансформация города, жива. Именно там и установили новую скульптуру", – добавили в пресс-службе.

