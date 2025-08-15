На Киевщине в результате столкновения часть легковушки оказалась под грузовиком: есть пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием легковушки и грузового автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Что известно

Как рассказали спасатели, 14 августа в 10:06 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Савинцы Киевской области.

"По прибытии спасателями было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля Chery Amulet с грузовиком. В результате ДТП пострадали два человека, которые срочно переданы медицинским работникам. К ликвидации привлекались 5 спасателей и 1 единица техники", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото можно увидеть последствия аварии, в частности, видно, что передняя часть легковушки буквально оказалась под прицепом грузовика.

Ситуация с аварийностью

