На Киевщине рецидивист бросил боевую гранату во двор знакомого: есть повреждения. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, взорвал гранату во дворе местного жителя. Злоумышленник заявил, что сделал это из-за неприязненных отношений с потерпевшим.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, 13 октября в 23:25 к ним поступило сообщение о взрыве в поселке Барышевка Киевской области.

"Как установили следователи, 40-летний ранее судимый мужчина, из-за неприязненных отношений с потерпевшим, подъехал на автомобиле ко двору оппонента и бросил через забор заранее подготовленный взрывной предмет. После совершенного скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате взрыва были повреждены крыльцо и окна жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Злоумышленника задержали по месту его жительства.

По фактам незаконного хранения боевого припаса и умышленного повреждения чужого имущества путем взрыва начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении.

