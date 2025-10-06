Хотел напугать взрывом: в Киеве рецидивист бросил боевую гранату в сторону маршрутки. Подробности и фото

В Киеве будут судить мужчину, который из-за конфликта с водителем бросил боевую гранату в сторону маршрутного такси. Свои действия злоумышленник объяснил желанием напугать одного из коллег.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло в Дарницком районе Киева. К полицейским обратился директор компании, занимающейся пассажирскими перевозками в столице. Он рассказал, что около 6:00 один из сотрудников фирмы бросил взрывное устройство в сторону маршрутного автобуса, который как раз выезжал на маршрут следования, и в результате этого произошел взрыв.

"Правоохранители задержали виновника происшествия, а также изъяли фрагменты боевой гранаты "Ф-1". Злоумышленником оказался 59-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. В Киеве он проживал временно и работал водителем в частной транспортной компании", – рассказали в пресс-службе.

Свои действия мужчина объяснил желанием напугать одного из коллег, с которым он имел длительный конфликт. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, однако была повреждена маршрутка.

Тогда по факту хулиганства было начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к совершению хулиганских действий. Злоумышленник устроил стрельбу в одном из заведений отдыха города.

