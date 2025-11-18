На Киевщине пьяный водитель на скорости сбил пешехода. Подробности ДТП и фото

В Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости сбила пешехода. Как оказалось, водитель автомобиля в момент ДТП находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Пьяное ДТП

По словам правоохранителей, ДТП произошло в Тетиевской общине в селе Галайки Киевской области.

"Полицейские предварительно установили, что 37-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении на одной из центральных дорог. В результате ДТП 31-летний пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Во время медицинского освидетельствования у водителя было обнаружено 2,49 промилле алкоголя в крови. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, которое авто в состоянии опьянения, повлекшее повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

С начала 2025 года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще в 10 раз больше людей – около 26 тыс. – получили травмы в ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области автомобиль KIA на скорости въехал в отбойник, а затем снес остановку общественного транспорта и вылетел в кювет. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.

