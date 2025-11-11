Сколько человек погибло в ДТП с начала года и какие причины аварий: статистика полиции

С начала 2025 года жертвами дорожно-транспортных происшествий в Украине стали почти 2600 человек. Еще в 10 раз больше людей – порядка 26 тыс. получили травмы в ДТП.

В целом за 10 месяцев текущего года в Украине произошло 21 302 ДТП с пострадавшими и погибшими. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет "Укринформ".

ДТП уносят тысячи жизней

По информации патрульной полиции, в период с января по октябрь на улично-дорожной сети страны произошло почти на 1,5% меньше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы в этих ДТП получили 26 379 человек.

Белошицкий отметил, что больше всего дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано в Днепропетровской и Львовской областях, а также в Киеве. Это регионы с самым большим транспортным потоком и значительными логистическими хабами.

Основной причиной ДТП остается превышение скорости – 41% случаев. Далее следует нарушение правил при изменении направления движения (почти 18%), несоблюдение безопасной дистанции (7%) и нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (6%). Также частыми причинами аварий является нарушение правил проезда нерегулируемых перекрестков и управления в состоянии опьянения.

В настоящее время на дорогах 27 городов и 18 областей установлено 340 камер автоматической фиксации скорости движения. Также определены 338 участков, на которых патрульная полиция работает с приборами TruCAM.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Житомире вечером 9 ноября произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Михайловская. Погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили травмы.

Также сообщалось, что в Хмельницком водитель на днях сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Как показала экспертиза, за руль мужчина сел навеселе.

